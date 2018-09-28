Главу Ненецкого АО выберут 1 октября на внеочередной сессии окружного собрания

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Выборы главы Ненецкого автономного округа (НАО) пройдут 1 октября на внеочередной сессии депутатов окружного собрания НАО. Об этом сообщил ТАСС спикер регионального парламента Александр Лутовинов.

"1 октября на внеочередной сессии окружного собрания депутатов состоятся выборы губернатора НАО. Президентом России Владимиром Путиным предложено три кандидатуры: Андрея Григорьевича Ружникова, Андрея Владимировича Смыченкова и Александра Витальевича Цыбульского. В тот же день избранный губернатор вступит в должность", - сказал он.

Глава НАО, согласно законодательству, избирается депутатами окружного собрания. Губернатор Архангельской области представил на рассмотрение президента РФ пять кандидатур. Глава государства внес в окружной парламент три кандидатуры, по которым состоится голосование. Избранным будет считаться кандидат, набравший большинство голосов депутатов.

Если ни один кандидат не наберет необходимого числа голосов, будет проведено повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов. По его итогам, избранным будет считаться кандидат, получивший наибольшее число голосов депутатов.

В 2013 и 2015 годах были внесены поправки в федеральное законодательство, согласно которым субъекты РФ имеют право заменять прямые выборы главы субъекта процедурой избрания региональным парламентом. Прямой порядок выборов глав субъектов РФ применяется в 75 регионах. В автономных округах, согласно федеральному законодательству, руководители избираются по согласованию с губернатором области, в состав которой входят эти округа. Для НАО - это Архангельская область.