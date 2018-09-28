В Совбезе призвали усилить контроль за расходованием выделенных на ремонт дорог средств

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. В Совете безопасности РФ отметили необходимость усиления контроля за расходованием средств, выделяемых на строительство и ремонт дорог. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, эта тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по общественной безопасности.

"Отмечена необходимость усиления контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог", - говорится в сообщении. Также были рассмотрены вопросы, связанные с соблюдением требований безопасности при организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом, предупреждением детского дорожно-транспортного травматизма, своевременным выявлением и пресечением фактов недобросовестного ремонта автомобильных дорог.

"Отдельное внимание уделено созданию необходимых условий для проведения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, дальнейшему развитию системы автоматизированной фиксации правонарушений и использованию специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме", - подчеркнули в Совбезе. Для повышения эффективности деятельности федеральных ведомств по снижению дорожно-транспортных происшествий предложен комплекс дополнительных межведомственных мер правового и организационного характера.