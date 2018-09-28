Путин: Российско-финляндский форум укрепит дружбу и доверие между народами двух стран

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям ежегодного XIX Российско-финляндского культурного форума, который в пятницу открывается в Савонлинне. Текст поздравительной телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Форум занимает важное место в культурной и общественной жизни обеих стран, дает хорошую возможность для неформального, конструктивного диалога по многим вопросам наших добрососедских отношений", - говорится в послании.

По словам президента, в этом году в центре внимания на форуме будут актуальные задачи развития трансграничного туризма, а также расширения обменов по линии культурных учреждений. Также участникам предстоит рассмотреть перспективы взаимодействия российских и финляндских ученых в изучении общей истории, богатого духовного наследия наших стран.

"Уверен, что ваши дискуссии будут интересными, содержательными и плодотворными, послужат дальнейшему наращиванию двусторонних гуманитарных связей, упрочению дружбы, взаимопонимания и доверия между народами России и Финляндии", - добавил глава государства, пожелав участникам успешной совместной работы.

Российско-финляндский культурный форум проводится с начала 2000-х годов поочередно в Финляндии и России. В этом году он впервые пройдет в Савонлинне 28-29 сентября, в нем примут участие свыше 370 представителей сферы культуры Финляндии и РФ. В рамках мероприятия будут обсуждаться более 100 идей совместных проектов. Среди тем - концерты, театральные постановки, детские лагеря, общие учебные программы, исторические исследования, туристические маршруты, выставки и использование новых технологий.