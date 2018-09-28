Мэр Ярославля уйдет в отставку на следующей неделе

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Мэр Ярославля Владимир Слепцов уйдет в отставку на следующей неделе. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.

"Напишу заявление, чтобы сложить полномочия, потому что перехожу работать в Московский регион. На следующей неделе, в среду, соберу муниципалитет и примем решение с депутатами", - сказал Слепцов.

Владимир Слепцов исполнял полномочия мэра Ярославля с 21 сентября 2016 года. Депутаты гордумы 1 марта 2017 года проголосовали за назначение Слепцова на должность мэра. До 2013 года работал во многих городских структурах, в том числе был первым заместителем мэра Ярославля. Позднее его карьера складывалась в Московской области, где он работал первым замглавы Сергиева Посада и главой Химок.