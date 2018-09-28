{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин посетит Индию с официальным визитом 4-5 октября

Президент России проведет переговоры с президентом Рамом Натхом Ковиндом, премьером Нарендрой Моди, а также примет участие в работе российско-индийского делового форума

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4-5 октября посетит с официальным визитом Индию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди имеется в виду рассмотреть ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Моди примут участие в работе российско-индийского делового форума, а также встретятся с группой воспитанников российского образовательного центра "Сириус" и одаренных детей из Индии. "Программой визита предусмотрена встреча президента России с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, НарендраКовинд, Рам Натх
Кризис в Сирии
В МИД РФ рассчитывают, что договоренности по Идлибу с Турцией будут реализованы
Замглавы ведомства Михаил Богданов отметил, что речь идет о договоренностях, которые "достигнуты на самом высоком политическом уровне"
Читать полностью