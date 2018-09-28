Путин посетит Индию с официальным визитом 4-5 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4-5 октября посетит с официальным визитом Индию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди имеется в виду рассмотреть ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Моди примут участие в работе российско-индийского делового форума, а также встретятся с группой воспитанников российского образовательного центра "Сириус" и одаренных детей из Индии. "Программой визита предусмотрена встреча президента России с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.