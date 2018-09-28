Бывший врио главы Приморья Тарасенко назначен замглавы Росморречфлота

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении бывшего врио главы Приморского края Андрея Тарасенко на должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Назначить Тарасенко Андрея Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта", - говорится в распоряжении.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы Приморья Владимира Миклушевского и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Андрея Тарасенко, который являлся тогда генеральным директором Росморпорта.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре этого года в два тура. По итогам вторичного голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата предъявили друг друга множество претензий. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 20 сентября результаты выборов были признаны недействительными. При этом Тарасенко заявил, что не планирует участвовать в новых выборах.

Новые выборы должны пройти в регионе до середины декабря. Об участии в них заявил Олег Кожемяко, возглавлявший Сахалинскую область и назначенный Путиным 26 сентября врио главы Приморья.