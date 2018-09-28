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Сотрудничество в рамках СНГ

Путин на полях саммита СНГ кратко переговорил с Пашиняном и Додоном

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях саммита СНГ кратко переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Молдавии Игорем Додоном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Он кратко переговорил с Пашиняном, кратко переговорил с Додоном. Вот сейчас, только что", - сказал Песков.

По его словам, Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению. "Нет, по другим делам [говорили], по оперативным, текущим", - пояснил представитель Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияМолдавияСотрудничество в рамках СНГПесков, Дмитрий СергеевичДодон, ИгорьПашинян, Никол Воваевич
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