Путин на полях саммита СНГ кратко переговорил с Пашиняном и Додоном

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях саммита СНГ кратко переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Молдавии Игорем Додоном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Он кратко переговорил с Пашиняном, кратко переговорил с Додоном. Вот сейчас, только что", - сказал Песков.

По его словам, Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению. "Нет, по другим делам [говорили], по оперативным, текущим", - пояснил представитель Кремля.