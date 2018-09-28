Правительство Хабаровского края ушло в отставку в связи со вступлением Фургала в должность

ХАБАРОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что подписал распоряжение об отставке регионального правительства в связи со вступлением в должность.

Фургал в пятницу вступил в должность главы Хабаровского края.

"Да, распоряжение подписано", - сказал Фургал, отвечая на вопрос агентства о том, подписано ли распоряжение об отставке.

Как сообщается на сайте правительства Хабаровского края, члены правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности до формирования нового кабинета министров. Глава региона отметил, что готов работать со всеми руководителями органов власти и подразделений в случае, если они захотят войти в его команду, говорится в сообщении.

"Свой подход к формированию правительства края я уже обозначал после победы на выборах, и он неизменен. Всем, кто готов работать на развитие края, я такую возможность предоставлю. В самое ближайшее время я приступаю к формированию правительства. Времени на раскачку нет, надо как можно скорее приступать к работе", - приводятся в сообщении слова Фургала.

Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края. Он набрал почти 70% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Повторное голосование потребовалось, поскольку на выборах 9 сентября никто из кандидатов не набрал более 50% голосов.