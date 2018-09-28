Замглавы МИД РФ Богданов заявил, что контакты с Израилем по Ил-20 продолжаются

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Контакты с Израилем по поводу гибели российского самолета Ил-20 над Средиземным морем осуществляются на постоянной основе. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

"Контакты идут постоянно", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. "Все мы заинтересованы в том, чтобы четко совершенно прояснить всю справедливость наших упреков", - подчеркнул дипломат.

Российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим после мониторинга наземной обстановки в провинции Идлиб. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. Минобороны РФ возложило вину за произошедшее на израильские ВВС. По его данным, израильские военные предупредили о нанесении ударов по сирийским объектам всего за минуту и неверно указали направление работы истребителей F-16, что не позволило вовремя вывести Ил-20 из-под удара сирийских систем ПВО и привело к гибели российских военнослужащих.

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о скорой встрече военных двух стран для обсуждения координации по Сирии.