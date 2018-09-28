Закон об участии самовыдвиженцев в выборах губернатора Приморья рассмотрят 3 октября

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края проведут внеочередную сессию 3 октября, чтобы рассмотреть вопрос о внесении изменений в избирательный кодекс Приморья, позволяющих баллотироваться на пост губернатора самовыдвиженцам. Об этом сообщается на официальном сайте приморского парламента в пятницу.

Как сообщалось ранее, избирательная комиссия Приморского края подготовила и внесла на рассмотрение регионального Законодательного собрания проект поправок в избирательный кодекс края, которыми предлагается разрешить самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона наряду с представителями политических партий. До сегодняшнего дня внеочередное заседание краевого Заксобрания, которое должно было рассмотреть этот законопроект, планировалось на 16 октября.

Согласно опубликованной на официальном сайте приморского Законодательного собрания информации, 3 октября в 11:00 (04:00 мск) состоится внеочередная сессия краевого парламента. В опубликованной повестке заседания стоит два вопроса (о первом и втором-третьем чтениях) по законопроекту "О внесении изменений в Избирательный кодекс Приморского края".

Как подтвердили ТАСС в краевом избиркоме, проектом закона также предлагается установить необходимость от самовыдвиженца не только проходить "муниципальный фильтр" (собрать необходимое количество подписей членов муниципальных представительных органов), но и собрать подписи не менее чем 0,5% от общего числа избирателей, то есть около 7 тыс. человек в Приморье.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко исполняющим обязанности главы Приморского края и одобрил его решение участвовать в выборах губернатора Приморья. Сам Кожемяко уже заявил, что намерен баллотироваться как самовыдвиженец. Необходимость в назначении нового главы края возникла, когда врио губернатора Андрей Тарасенко подал президенту заявление об отставке после отмены итогов выборов, прошедших в сентябре. Тогда по итогам голосования во втором туре победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"), который набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов, а его соперник коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов избирателей.

В ходе выборов оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона: штаб Тарасенко обвинял Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. Краевая избирательная комиссия Приморья 20 сентября признала результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". Вопрос о дате новых выборов пока не решен.