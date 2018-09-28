Глава Башкирии передал мандат депутата парламента региона кандидату из моногорода

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов, который возглавлял партийный список "Единой России" на прошедших выборах в парламент республики, передал свой мандат депутату из моногорода Белебей Марату Шафикову. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в правительстве региона.

"Как следует из данных Центральной избирательной комиссии Башкирии, депутатский мандат передан зарегистрированному кандидату в депутаты Госсобрания республики шестого созыва из республиканского списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением партии "Единая Россия", Шафикову Марату Рашитовичу", - сказал собеседник агентства.

Марат Шафиков родился в мае 1970 года. Окончил Самарскую государственную архитектурно-строительную академию. С 2011 года - заместитель директора МУП "Меркурий" в городе Белебей, депутат совета городского поселения.

В Башкирии в единый день голосования 9 сентября выбирали депутатов Госсобрания республики шестого созыва. По итогам обработки 100% протоколов представители шести партий получили мандаты депутатов. Из 110 мандатов "Единая Россия" получила 79, КПРФ -15, ЛДПР - семь, "Справедливая Россия" - пять, "Патриоты России" - два, партия "Зеленые" - один. В региональный парламент прошел один самовыдвиженец.