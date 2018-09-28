Владимир Киселев в третий раз возглавил Заксобрание Владимирской области

ВЛАДИМИР, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания (ЗС) Владимирской области избрали Владимира Киселева ("Единая Россия") председателем областного парламента. Политик получил статус спикера в третий раз подряд, передает корреспондент ТАСС.

Первая после избрания Законодательного собрания VII созыва Владимирской области сессия началась с оглашения итогов выборов депутатов, которые озвучил председатель избирательной комиссии региона Вадим Минаев. После этого фракции назвали кандидатуры претендентов на пост председателя Законодательного собрания. Фракция "Единая Россия" выдвинула Владимира Киселева, фракция КПРФ выдвинула депутата Сергея Казакова. По результатам голосования 27 из 35 присутствующих на заседании депутатов отдали голоса за Владимира Киселева.

"Считать избранным председателем Законодательного собрания Владимирской области VII созыва на профессиональной постоянной основе депутата по единому избирательному округу Киселева Владимира Николаевича на срок полномочий ЗС Владимирской области", - зачитал постановление по итогам голосования старейший депутат заксобрания, ведущий сессию, Юрий Федоров.

"Хочу пообещать, что приложу все свои силы, все свои умения, опыт, который наработан вместе со многими из вас для того, чтобы нам дальше развивать Владимирскую область, учитывая мнение наших граждан, в первую очередь, ну, и, безусловно, депутатов ЗС, несмотря на то, кто в каких у нас фракциях состоит", - сказал Киселев после избрания.

По итогам голосования 9 сентября в Законодательном собрании Владимирской области партия "Единая Россия" получила семь мест по единому списку и 16 по одномандатным округам, КПРФ - пять мандатов по единому списку и два по одномандатным округам, "Справедливая Россия"- три мандата, в том числе один по одномандатному округу, ЛДПР- четыре по единому избирательному округу, Коммунистическая партия социальной справедливости - один мандат. На данный момент в состав Законодательного собрания Владимирской области входит избранный по итогам второго тура 23 сентября губернатор региона, член ЛДПР Владимир Сипягин, а также его соперники по первому туру губернаторских выборов Сергей Бирюков ("Справедливая Россия"), Иван Алтухов (КПСС), и выдвинутый на выборы от КПРФ Максим Шевченко.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, оставив позади Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией", с результатом 37,46%. По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона - больше, чем в первом туре, когда явка составила 32,96%. При этом 9 сентября Сипягин уступил Орловой, получив только 31,19% голосов против 36,42%.