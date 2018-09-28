У Пескова нет информации о награждении Путиным человека по фамилии Чепига

При этом он отметил: "Для того, чтобы наши соответствующие службы могли, получили возможность участвовать в расследовании этого инцидента [отравления Скрипалей], они должны иметь исходные материалы - официальные исходные материалы, эти материалы могут поступать только из компетентных источников".

"Нам невозможно и предельно трудно вести дискуссию на этот счет [о личностях подозреваемых в отравлении Скрипалей] со средствами массовой информации. И мы не хотели бы этого делать: это просто невозможно. Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу, как инцидент со Скрипалями, иметь средства массовой информации", - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Кремль считает невозможным вести дискуссию со средствами массовой информации о личностях подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ, осужденного в России за шпионаж, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что идентификацией людей могут заниматься спецслужбы, но для этого им нужны официальные данные.

"У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался", - сказал представитель Кремля журналистам. Он выполнил обещание, данное представителям СМИ вечером 27 сентября, проверить , награждал ли Путин некоего Чепигу.

"В последние месяцы в СМИ - и в британских, и других стран - множество новостей появляется по делу Скрипалей, никто уже не может разобраться, какие из этих новостей являются ложными, а какие - правдивыми", - считает Песков. Он добавил, что "ведутся разные расследования - журналисты ведут расследования, общественные организации, какие-то иные структуры - тоже с понятными вопросами относительно результатов этих расследований". "Мы не знаем, насколько они достоверны, на чем они основываются и так далее", - пояснил Песков. По его оценке, "в целом вся дискуссия введется вокруг сообщений СМИ и сообщений о неких результатах неких расследований неких организаций".

Пресс-секретарь президента отметил, что Москва не знает, "насколько достоверны те факты, которые приводятся, насколько можно проверить идентичность тех людей, которые упоминаются, насколько можно какие-то официальные умозаключения делать о том, кто на кого похож, похож ли, где жил, где рос и так далее". "Дело в том, что все это требует официальных данных", - указал Песков.

Он напомнил, что "с самого начала [после отравления в марте Скрипалей] Россия предлагала совместное расследование [с Великобританией] и с самого начала мы слышали отказы от британцев". "По-прежнему наши соответствующие службы, а не администрация президента - Кремль не является визави в этом вопросе, мы не занимаемся поиском людей, мы не занимаемся идентификацией людей и тем более мы не являемся специальной службой - нуждаются в исходных материалах о том, что произошло в Солсбери. Только после этого они могут или оказывать содействие, или оказывать помощь, или принимать участие в совместном расследовании", - уверен представитель Кремля.

"Поэтому Кремль не хочет дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса, тем более, муссировать, имея в качестве партнера средства массовой информации. Все эти рассуждения на счет того, кто на кого похож... У нас на Красной площади, в конце концов, до сих пор бегают десять Сталиных и пятнадцать Лениных и все они сильно похожи на оригиналы", - резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что британская газета The Daily Telegraph назвала настоящее имя человека, который подозревается в отравлении экс-полковника ГРУ, осужденного в России за шпионаж, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждению издания, под именем Руслан Боширов скрывается некий 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига, награжденный госнаградами.

Песков не стал комментировать информацию о том, что редактор издания The Insider Роман Доброхотов, опубликовавший статью об отравлении в Солсбери и Анатолии Чепиге, заявил о том, что опасается за свою жизнь и свободу. "Я не знаю ни того человека, ни второго, ни третьего, - сказал представитель Кремля. - Я не знаю, в отношении чьего преследования существуют опасения. Поэтому, если есть опасения, гражданин России волен обратиться в правоохранительные органы". Песков особо отметил, что в целом этот вопрос "не является темой для дискуссии в Администрации президента в Кремле".