У Пескова нет информации о награждении Путиным человека по фамилии Чепига

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет данных о награждении главой российского государства человека по фамилии Чепига.
"У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался", - сказал представитель Кремля журналистам. Он выполнил обещание, данное представителям СМИ вечером 27 сентября, проверить, награждал ли Путин некоего Чепигу.
Песков также отметил, что Кремль считает невозможным вести дискуссию со средствами массовой информации о личностях подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ, осужденного в России за шпионаж, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что идентификацией людей могут заниматься спецслужбы, но для этого им нужны официальные данные.
"Нам невозможно и предельно трудно вести дискуссию на этот счет [о личностях подозреваемых в отравлении Скрипалей] со средствами массовой информации. И мы не хотели бы этого делать: это просто невозможно. Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу, как инцидент со Скрипалями, иметь средства массовой информации", - сказал представитель Кремля.
При этом он отметил: "Для того, чтобы наши соответствующие службы могли, получили возможность участвовать в расследовании этого инцидента [отравления Скрипалей], они должны иметь исходные материалы - официальные исходные материалы, эти материалы могут поступать только из компетентных источников".
"В последние месяцы в СМИ - и в британских, и других стран - множество новостей появляется по делу Скрипалей, никто уже не может разобраться, какие из этих новостей являются ложными, а какие - правдивыми", - считает Песков. Он добавил, что "ведутся разные расследования - журналисты ведут расследования, общественные организации, какие-то иные структуры - тоже с понятными вопросами относительно результатов этих расследований". "Мы не знаем, насколько они достоверны, на чем они основываются и так далее", - пояснил Песков. По его оценке, "в целом вся дискуссия введется вокруг сообщений СМИ и сообщений о неких результатах неких расследований неких организаций".
Пресс-секретарь президента отметил, что Москва не знает, "насколько достоверны те факты, которые приводятся, насколько можно проверить идентичность тех людей, которые упоминаются, насколько можно какие-то официальные умозаключения делать о том, кто на кого похож, похож ли, где жил, где рос и так далее". "Дело в том, что все это требует официальных данных", - указал Песков.
Он напомнил, что "с самого начала [после отравления в марте Скрипалей] Россия предлагала совместное расследование [с Великобританией] и с самого начала мы слышали отказы от британцев". "По-прежнему наши соответствующие службы, а не администрация президента - Кремль не является визави в этом вопросе, мы не занимаемся поиском людей, мы не занимаемся идентификацией людей и тем более мы не являемся специальной службой - нуждаются в исходных материалах о том, что произошло в Солсбери. Только после этого они могут или оказывать содействие, или оказывать помощь, или принимать участие в совместном расследовании", - уверен представитель Кремля.
"Поэтому Кремль не хочет дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса, тем более, муссировать, имея в качестве партнера средства массовой информации. Все эти рассуждения на счет того, кто на кого похож... У нас на Красной площади, в конце концов, до сих пор бегают десять Сталиных и пятнадцать Лениных и все они сильно похожи на оригиналы", - резюмировал Песков.
Ранее сообщалось, что британская газета The Daily Telegraph назвала настоящее имя человека, который подозревается в отравлении экс-полковника ГРУ, осужденного в России за шпионаж, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждению издания, под именем Руслан Боширов скрывается некий 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига, награжденный госнаградами.
Песков не стал комментировать информацию о том, что редактор издания The Insider Роман Доброхотов, опубликовавший статью об отравлении в Солсбери и Анатолии Чепиге, заявил о том, что опасается за свою жизнь и свободу. "Я не знаю ни того человека, ни второго, ни третьего, - сказал представитель Кремля. - Я не знаю, в отношении чьего преследования существуют опасения. Поэтому, если есть опасения, гражданин России волен обратиться в правоохранительные органы". Песков особо отметил, что в целом этот вопрос "не является темой для дискуссии в Администрации президента в Кремле".