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Крушение российского Ил-20 в Сирии

Песков не стал комментировать план Израиля отправить в РФ офицера для координации по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ посоветовал обратиться в Минобороны

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию израильских СМИ о намерении Израиля в ближайшее время отправить в Москву высокопоставленного офицера для координации вопросов по Сирии.

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"Этот офицер не может являться визави Кремля, согласитесь, - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую публикацию. - Поэтому я настоятельно вам рекомендую обратиться в Министерство обороны".

Ранее в четверг министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман заявил, что Израиль очень высоко ценит отношения с РФ и считает важной координацию между армиями двух стран. Он повторил, что израильская сторона "выразила соболезнования по поводу гибели 15 офицеров российской армии" в крушении самолета Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября и не заинтересована выяснять отношения с Россией через СМИ.

Министр также заверил, что координация действий в военной сфере продолжается по секретным каналам.

Теги
РоссияИзраильПесков, Дмитрий СергеевичКрушение российского Ил-20 в Сирии
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