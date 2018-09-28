МИД: дипломаты РФ и Сингапура обсудили подготовку мероприятий по линии АСЕАН

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол Республики Сингапур в РФ Лим Кхенг Хуа обсудили вопросы подготовки предстоящих в ноябре мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Обсуждались актуальные темы двусторонних отношений, а также вопросы подготовки участия России в предстоящих в ноябре текущего года в Сингапуре мероприятиях по линии АСЕАН", - отметили в дипведомстве.

В качестве председателя АСЕАН Сингапур проведет в ноябре саммит этой организации, а также Восточноазиатский саммит (ВАС) - встречу лидеров АСЕАН и стран - партнеров по диалогу. На это мероприятие приглашен президент РФ Владимир Путин. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер планирует посетить ВАС.

Эта встреча на высшем уровне пройдет 11-15 ноября. Ее должны посетить представители 10 стран - главы Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Также приглашения на саммит направлены в Россию, США, Индию, Китай, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею и Австралию.