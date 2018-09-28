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Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам ГА ООН. Видеотрансляция

Ранее глава МИД РФ выступил на Генассамблее с речью

TACC/Ruptly

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

За четыре дня глава российского внешнеполитического ведомства провел более 20 бесед с главами государств, правительств и МИД из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Глава российского дипведомства также принял участие в министерской встрече участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, выступил на конференции по миротворчеству, на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных противодействию распространению оружия массового уничтожения и ситуации вокруг КНДР.

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