Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам ГА ООН. Видеотрансляция

TACC/Ruptly

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

За четыре дня глава российского внешнеполитического ведомства провел более 20 бесед с главами государств, правительств и МИД из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Глава российского дипведомства также принял участие в министерской встрече участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, выступил на конференции по миротворчеству, на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных противодействию распространению оружия массового уничтожения и ситуации вокруг КНДР.