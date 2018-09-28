Лавров в поздравительной телеграмме главе МИД Ирландии отметил настрой на сотрудничество

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме главе внешнеполитического ведомства Ирландии Саймону Коувени по случаю 45-летия дипломатических отношений между странами подчеркнул настрой Москвы на сотрудничество с Дублином. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Коувени также отправил российскому коллеге поздравительную телеграмму.

"Акцентирован настрой на дальнейшее сотрудничество в духе традиционно дружественных отношений между Россией и Ирландией на благо народов наших стран, в интересах международной стабильности и безопасности", - отметили в министерстве.

"В приветственной телеграмме Сергея Лаврова, в частности, отмечено, что за прошедший период времени Россия и Ирландия накопили ценный опыт взаимопонимания и партнерства, - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве. - В его основе - обоюдная приверженность развитию конструктивного политического диалога, взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, контактов между людьми".

Как констатировали в МИД РФ, по многим вопросам международной повестки позиции России и Ирландии очень близки.

"Прежде всего это касается роли ООН и ее Совета Безопасности в качестве универсального инструмента современной системы международных отношений, вопросов сохранения мира и стабильности, противостояния новым вызовам и угрозам, оказания гуманитарной помощи, борьбы с голодом и нищетой, изменения климата. Там, где наши подходы различаются, мы ведем откровенный обмен мнениями с целью лучше понять друг друга и сблизить позиции", - говорится в сообщении.