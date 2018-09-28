Глава Хабаровского края назначил сенатором депутата парламента региона Грешнякову

ХАБАРОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назначил сенатором в Совет Федерации депутата законодательной думы региона Елену Грешнякову. Об этом сообщили в пятницу журналистам в краевом правительстве.

Грешнякова сменит сенатора от края Александра Шишкина.

"Сергей Фургал подписал приказ о назначении Елены Грешняковой сенатором от Хабаровского края", - уточнили в правительстве.

Фургал, выдвинутый на выборы губернатора Хабаровского края от ЛДПР, в единый день голосования 9 сентября набрал 126 тыс. 693 голоса, обогнав участвовавшего в выборах от "Единой России" прежнего главу региона Вячеслава Шпорта на несколько сотен голосов. Так как ни один из них не набрал более 50% голосов, в крае 23 сентября провели второй тур выборов, в котором победил Фургал. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий он набрал почти 70%, или 325 тыс. 566 голосов. Выборы признали состоявшимися, Фургал сложил полномочия депутата Госдумы.

Ранее в пятницу Фургал вступил в должность главы Хабаровского края.