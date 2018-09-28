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Генассамблея ООН - 2018
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Рябков: британцы не запрашивали встречу с Лавровым на полях ГА ООН

По словам замглавы МИД РФ, ссылки Джереми Ханта на разговор с Сергеем Лавровым касались одного из заседаний СБ, где "продолжился разговор по темам, вызывающим трения между Москвой и Лондоном"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Лондон не запрашивал встречу главы британского МИД Джереми Ханта с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил ТАСС в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Запроса не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Рябков пояснил, что ссылки Ханта на разговор с Лавровым "касались одного из заседаний в формате Совета Безопасности, где продолжился острый разговор по темам, вызывающим сейчас политические трения между Москвой и Лондоном".

В четверг глава британского МИД в интервью телеканалу Sky News заявил, что провел "честный обмен" мнениями с Лавровым в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. В российской делегации подчеркнули, что никаких переговоров между министрами не было.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВеликобританияРоссияРябков, Сергей АлексеевичХант, ДжеремиГенассамблея ООН - 2018
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