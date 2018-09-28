Владимирское заксобрание прекратило депутатские полномочия избранного губернатора Сипягина

ВЛАДИМИР, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания (ЗС) Владимирской области VII созыва прекратили депутатские полномочия избранного губернатором региона Владимира Сипягина (ЛДПР) на основании его письменного заявления. Такое решение было принято на первом заседании ЗС в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

"Прекратить досрочно полномочия депутата законодательного собрания Владимирской области по единому избирательному округу Сипягина Владимира Владимировича 28 сентября 2018 года", - говорится в принятом постановлении.

Перед рассмотрением вопроса избранный губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обратился к членам областного парламента с просьбой о прекращении депутатских полномочий.

По итогам голосования 9 сентября в законодательном собрании Владимирской области партия "Единая Россия" получила семь мест по единому списку и 16 по одномандатным округам, КПРФ - пять мандатов по единому списку и два по одномандатным округам, "Справедливая Россия"- три мандата, в том числе один по одномандатному округу, ЛДПР- четыре по единому избирательному округу, Коммунистическая партия социальной справедливости - один мандат.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, оставив позади Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией", с результатом 37,46%. По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона - больше, чем в первом туре, когда явка составила 32,96%. При этом 9 сентября Сипягин уступил Орловой, получив только 31,19% голосов против 36,42%.