Путин и Курц встретятся в Санкт-Петербурге 3 октября

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц встретятся в Санкт-Петербурге 3 октября.

"3 октября", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС, на какую дату назначен визит Курца в Санкт-Петербург.

Ранее о визите Курца в РФ сообщили ТАСС в ведомстве федерального канцлера Австрии. Представитель ведомства уточнил, что Курц и Путин откроют выставку "Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена" в Государственном Эрмитаже, а также проведут рабочие переговоры на тему двусторонних отношений, по вопросам энергетики и другим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил в четверг, что между Путиным и Курцем наладился "весьма конструктивный и интенсивный диалог, который будет продолжен". Представитель Кремля подчеркнул, что российско-австрийские отношения, несмотря на переживаемые в эти годы трудности, развиваются по восходящей. "Имеются достаточно конкретные планы по дальнейшему расширению торгово-инвестиционного сотрудничества в различных областях, - сказал он. - Кроме того, каждая встреча используется лидерами для обстоятельного обмена мнениями по горячим темам. Это и Украина, и Сирия, это и отношения Россия - ЕС, и другие темы".