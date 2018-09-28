Песков: по возможному саммиту РФ-ФРГ-Турция-Франция по Сирии пока нет конкретики

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Никакой конкретики по возможному саммиту Россия - Германия - Турция - Франция, посвященному сирийскому урегулированию, пока нет, сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразила надежду, что саммит России - ФРГ - Турция - Франции по ситуации в сирийской провинции Идлиб состоится уже в октябре.

"Пока нет ничего конкретного на этот счет", - ответил Песков на вопрос, готова ли Москва к проведению четырехсторонней встречи в октябре.

С идеей собрать лидеров четырех стран летом выступил Эрдоган, Россия поддержала это предложение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил журналистам, что проведение четырехстороннего саммита по Сирии обсуждается как идея, но конкретные сроки и место не определены. Он напомнил, что в середине сентября в Стамбуле состоялась встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции по международным вопросам, на которой обсуждалось "возможное содержательное наполнение этого саммита".