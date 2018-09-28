Ульяновский губернатор призвал ЕР работать вместе с другими партиями в местном парламенте

ГАМБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Депутатам от "Единой России" необходимо работать в коалиции с депутатами фракций других партий в ульяновском парламенте. Об этом заявил журналистам в пятницу губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на выставке WindEurope 2018.

"Действительно, мы видим, что у нас сегодня существенно возросло количество депутатов КПРФ в законодательном собрании, но мы же понимаем, что за счет коалиционных соглашений можно решить многие вопросы. Партия "Единая Россия" сегодня, я знаю, заключила коалиционные соглашения и с ЛДПР, и со "Справедливой Россией", - уточнил он.

Морозов уточнил, что из 36 депутатов 17 - это "Единая Россия", четыре - это ЛДПР, один - "Коммунисты России". "Нетрудно сложить все вместе и заметить, что всего лишь 14 депутатов от КПРФ. Если эти депутаты не научатся работать в коалиции и договариваться, то у них очень мало шансов на решение каких-то своих идей и проектов. Им надо учиться работать в коалиции, мы готовы", - сказал он.

Губернатор отметил, что оценивает результаты выборов в целом позитивно. "По сравнению с теми городами и регионами, где партия, в которой я состою, "Единая Россия", потерпела неудачу, мы имеем очень благоприятную обстановку", - уточнил Морозов.

"У нас 82% голосов избирателей получила "Единая Россия". В органах местного самоуправления 85%. Сами за себя эти показатели говорят о том, что результаты достигнуты очень хорошие", - уточнил он.