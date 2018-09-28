Главы МИД РФ и Алжира выступили за объединение усилий по противодействию терроризму

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Главы МИД России и Алжира Сергей Лавров и Абделькадер Месахель выступили за объединение усилий мирового сообщества по противодействию терроризму, а также обсудили урегулирование кризиса в Сирии. Об этом говорится в размещенном в пятницу сообщении российского дипведомства по итогам их встречи на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"При обмене мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня подтверждена важность сплочения усилий мирового сообщества на решительное противодействие террористической угрозе на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки, - отметили на Смоленской площади. - С единых позиций рассмотрены задачи содействия мирному урегулированию кризисных ситуаций, прежде всего в Сирии, Ливии и Йемене через широкий национальный диалог, без вмешательства извне и при неукоснительном уважении права народов стран региона самим определять свое будущее".

Министры также рассмотрели "вопросы дальнейшего укрепления многопрофильных российско-алжирских связей в русле реализации положений двусторонней Декларации о стратегическом партнерстве от 4 октября 2001 года".