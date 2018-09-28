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Генассамблея ООН - 2018

Лавров встретился на полях ГА ООН с представителями стран южной части Тихого океана

Глава МИД выразил намерение России продолжать развивать сотрудничество с этим регионом

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями стран южной части Тихого океана в пятницу выразил намерение Москвы и далее развивать сотрудничество с этим регионом. Беседа состоялась на полях Генассамблеи ООН, сообщает корреспондент ТАСС.

"Мы ценим ваш интерес в продолжении контактов, - сказал Лавров. - Обсудим, чего мы добились за последние годы, как далее развивать наше сотрудничество".

На встрече присутствовали представители более 10 стран вышеназванного региона.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГенассамблея ООН - 2018
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