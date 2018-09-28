Владимирское заксобрание обязало губернатора согласовывать должности заместителей

ВЛАДИМИР, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Владимирской области в пятницу изменили устав региона для того, чтобы обязать губернатора согласовывать с областным парламентом кандидатов на должности своих заместителей.

По итогам второго тура губернаторских выборов 23 сентября избранным губернатором Владимирской области признан Владимир Сипягин (ЛДПР). 9 сентября в регионе также был избран новый состав законодательного собрания, большинство в котором, 23 мандата, получили представители "Единой России", семь мандатов у КПРФ, по четыре мандата у ЛДПР и "Справедливой России", еще одно место получил представитель Коммунистической партии социальной справедливости.

"Мы считаем, что в этот переходный переход, в той ситуации, в которой Владимирская область оказалась, разделить бремя ответственности с губернатором по важнейшим кадровым решениям законодательному органу - это правильно, это поспособствует и консолидации усилий, и это определенный контроль со стороны законодательного органа деятельности исполнительной власти", - отметил на заседании парламента один из авторов инициативы, зампред заксобрания Роман Кавинов ("Единая Россия").

Как пояснили депутаты "Единой России", аналогичная норма действовала в регионе во время работы губернатора Николая Виноградова (руководил регионом с 1997 по 2013 годы), но прекратила действие в середине 2000-х годов. Сегодня кандидатуры заместителей согласовывают главы в нескольких регионах России.

Предложение принять закон до вступления в должность избранного губернатора вызвало негативную реакцию фракции КПРФ. Сам Сипягин также обратился к депутатам с просьбой проголосовать за инициативу после его инаугурации. "Мое предложение - не торопясь, спокойно, когда я вступлю в должность, сесть, создать согласительную комиссию, все вместе будем обсуждать и примем наиболее правильное решение", - сказал Сипягин.

Тем не менее большинством голосов решение об изменении устава Владимирской области, а также соответствующих поправок в отдельные законодательные акты региона было принято большинством голосов депутатов.

Итоги выборов губернатора

Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, оставив позади Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией", с результатом 37,46%. По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона - больше, чем в первом туре, когда явка составила 32,96%. При этом 9 сентября Сипягин уступил Орловой, получив только 31,19% голосов против 36,42%.