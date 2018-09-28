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Лавров и глава МИД Сирии обсуждают ситуацию в Идлибе и разработку конституции

Встреча проходит на полях Генассамблеи ООН

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем проводят встречу на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Я рад этой возможности рассмотреть то, как развиваются наши отношения, как продвигается урегулирование ситуации в Сирии", - сказал Лавров в начале встречи.

В свою очередь Муаллем отметил, что намерен обсудить со своим российским коллегой ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг Идлиба и процесс разработки новой конституции.

Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияКризис в СирииГенассамблея ООН - 2018
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