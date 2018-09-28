Посольство РФ: правительство Британии стремится изолировать Россию на международной арене

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании запустило очередной виток информационной кампании с целью очернить и изолировать Россию на международной арене. Об этом в пятницу сообщило посольство РФ в Лондоне, комментируя публикацию в газете The Daily Telegraph , согласно которой британским спецслужбам удалось определить личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

"К сожалению, мы вновь становимся свидетелями очередного витка мощной информационной кампании, запущенной консервативным правительством в марте с.г. с целью очернить и изолировать Россию на международной арене. Вся ситуация вокруг дела Скрипалей напоминает нам бесконечную "мыльную оперу": изо дня в день в СМИ звучат ссылки на некие анонимные источники в британских спецслужбах, тиражируются многочисленные версии и утечки, достоверность которых невозможно проверить", - говорится в распространенном коммюнике.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что "британские власти наотрез отказываются от какого-либо взаимодействия с российской стороной, не предоставляют и не запрашивают информацию по официальным каналам, нарушают порядка пяти международных конвенций и старательно засекречивают все обстоятельства отравления Скрипалей". "Самих Скрипалей, которые являются российскими гражданами, давно никто живыми не видел, где они и что с ними происходит, достоверно неизвестно, а токсичность вещества, которое использовалось при отравлении в Солсбери, также нельзя проверить", - указано в сообщении.

"Мы пытаемся понять, почему британские власти ведут себя именно так, и не находим иного правдоподобного объяснения, кроме того, что вся ситуация вокруг дела Скрипалей является хорошо продуманной провокацией. Информация, которая вбрасывается через СМИ, вызывает вопросы и призвана отвлечь внимание общественности от реальных проблем в Великобритании, вызванных неопределенностью Brexit, - уверены в посольстве РФ.

С точки зрения российских дипломатов, такая политика "уводит расследование в сторону от установления истины и ведет к укоренению в сознании британцев антироссийских тезисов, которые вновь и вновь, как политическая мантра, звучат на самом высоком уровне". "Последние примеры - заявления [британского премьер-министра] Терезы Мэй в Нью-Йорке, а затем и [британского главы МИД] Джереми Ханта после его "беседы" с [министром иностранных дел РФ] Сергеем Лавровым, которой на самом деле не было. При этом, отказываясь от официального общения с Россией, консервативное правительство пытается навязывать всем свою версию событий через прессу. Это недопустимо и противоречит всем канонам международного общения", - подчеркивается в сообщении дипмиссии.

Инцидент в Солсбери

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.