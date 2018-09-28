МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против выделения представительских расходов депутатам и посоветовал для решения точечных вопросов избирателей добиваться включения соответствующих пунктов в государственные программы. Так он прокомментировал в пятницу журналистам просьбу на эту тему депутата от КПРФ Веры Ганзя.

"Что касается решения точечных проблем, проблем отдельного поселка или города, то для этих целей есть государственные программы, национальные проекты", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ. "Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели, - пояснил он. - Это и развитие села, и ремонт дорог, и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры, и ряд других важных вопросов".

"Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства", - заключил председатель Госдумы.

"При обсуждении поставленных гражданами вопросов на заседаниях в Госдуме, в рамках комитетов, трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений депутаты могут и должны отстаивать интересы своих избирателей. На эти решения каждый депутат может влиять", - указал Володин. "Можно, безусловно, инициировать инвестиционные, благотворительные проекты, такая возможность есть у депутатов", - напомнил он.

Комментируя возможность создания специальных фондов или выделения представительских средств, спикер обратил внимание, что в Госдуме есть депутаты, избранные по одномандатным округам, есть те, кто избраны по партийным спискам от большого количества регионов. "Надо понимать, что, во-первых, такие предложения вступают в противоречие со статусом депутата Госдумы, потому что для управления этими структурами необходимо создавать дирекции, а это относится к компетенции исполнительной власти, хозяйственных структур, - констатировал он. - Во-вторых, рассматривая такие предложения и под таким углом, важно понимать, что существует опасность коррупции и использования этих средств не по назначению".

Зарплаты не остается, одни долги

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась на нехватку заработной платы. "Если бы давали представительские расходы, было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня", - сказала она в пятницу в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ганзя уточнила, что сейчас средняя зарплата депутата составляет 380 тыс. рублей. "У тех, у кого другие доходы есть, им проще. Они вообще на это внимания не обращают. А у тех, у кого их нет, ну, приходится вот так", - заключила депутат.