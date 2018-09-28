Замглавы МИД РФ обсудил с послом Нигерии углубление политического диалога

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в пятницу с послом Нигерии Стивом Дэвисом Угбой развитие двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективных направлениях дальнейшего развития дружественных российско-нигерийских отношений", - отметили в дипведомстве.

Стороны также подчеркнули наличие объективных предпосылок для углубления политического диалога между Москвой и Абуджей по актуальной международной и африканской проблематике.