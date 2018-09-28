Медведев освободил от должности замглавы ФТС Морозова в связи с переходом на другую работу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы ФТС РФ Сергея Морозова в связи с переходом чиновника на другую работу. Соответствующее распоряжение от 27 сентября опубликовано на официальном портале правительства РФ.

"Освободить Морозова Сергея Петровича от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

26 сентября 2018 года президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России Сергеем Морозовым предложил ему стать врио губернатора Астраханской области.

Морозов занимал должность заместителя руководителя ФТС РФ с 31 августа 2017 года Курировал работу Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров, Контрольно-ревизионного управления, Сибирского и Уральского таможенных управлений. Отвечал за внутренний финансовый аудит структурных подразделений службы, ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд таможенных органов и учреждений. В 2018 года вошел в Экспертно-консультативный совет по реализации таможенной политики при ФТС России.