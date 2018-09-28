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Генассамблея ООН - 2018

Лавров заявил, что Россия намерена развивать отношения с ЦАР

Президент республики Фостен-Арканж Туадера отметил, что последние контакты руководства позволили перезапустить сотрудничество между странами

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера отметили настрой на развитие сотрудничества, но не упомянули тему расследования гибели российских журналистов.

"Я помню нашу встречу на Петербургском международном экономическом форуме в мае этого года, вашу встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, - отметил Лавров в начале беседы, которая прошла на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - Это подчеркивает нашу нацеленность на развитие отношений, и мы приветствуем такой настрой".

"Наши последние контакты позволили перезапустить сотрудничество между нашими странами, и за это я вас благодарю", - сказал в ответ Туадера.

В конце июля в Центральноафриканской республике погибли российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, приехавшие в страну для работы над документальным фильмом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и направил в африканскую страну следственную группу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичЦАРРоссияТуадера, Фостен-АрканжГенассамблея ООН - 2018
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