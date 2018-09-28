Россия и Палау договорились об отмене виз

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия и Палау подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами делегаций малых островных государств южной части Тихого океана на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"По завершении встречи было подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Палау о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран", - отметили в министерстве.

В дипведомстве, кроме того, указали, что на встрече "состоялся полезный обмен мнениями о перспективных направлениях практического сотрудничества между Россией и партнерами из южнотихоокеанского субрегиона, а также о путях расширения взаимодействия по актуальным вопросам международной повестки дня".