О чем говорил Сергей Лавров на Генассамблее ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он затронул темы кризиса на Украине, борьбы с героизацией нацизма, помощи Сирии и другие.
Призыв к реализации минских договоренностей
Лавров призвал к полной и последовательной реализации минских договоренностей. Он назвал одним из главных факторов затянувшегося внутриукраинского конфликта "рост радикал-национализма и неофашизма на Украине, где героями объявлены преступники, воевавшие под знаменами СС".
Он также заявил о поддержке деятельности Миссии ОБСЕ на Украине и готовности Москвы придать ее наблюдателям охрану ООН.
Борьба с героизацией нацизма
Лавров призвал поддержать проект резолюции ГА ООН о недопустимости героизации нацистов.
"К сожалению, сегодня в целом ряде государств не просто ослабла вакцина от заразы нацизма, но и ширится кампания переписывания истории, обеления военных преступников и их пособников", - сказал он.
Глава МИД РФ также назвал кощунственной "борьбу с памятниками освободителям Европы" в некоторых странах.
Косовская проблема
Россия поддержит решение косовской проблемы, которое будет приемлемо для Сербии, и призывает Белград и Приштину к диалогу в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН.
Лавров обратил внимание на то, что "достигнутые при посредничестве ЕС договоренности между Белградом и Приштиной не выполняются". В частности, по его словам, в Косове "санкционированное СБ ООН международное военное присутствие трансформируется в американскую базу, создаются косовские вооруженные силы".
Поощрение позитивной динамики на Корейском полуострове
Лавров заявил о необходимости поощрять по линии Совбеза ООН реализацию договоренностей в рамках процесса сближения между Пхеньяном и Сеулом.
Он также подтвердил готовность России продолжить работу "над скорейшим запуском многостороннего процесса, нацеленного на создание прочного механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии".
Оказание помощи Сирии
Лавров заявил, что восстановление инфраструктуры и возвращение беженцев должны стать приоритетом деятельности ООН в Сирии. Приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должна стать помощь в решении этих задач "без каких-либо двойных стандартов".
Глава МИД РФ предупредил "о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия".
Стремление сохранить ядерную сделку с Ираном
Россия будет делать все, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.
Лавров при этом отметил, что на пути нераспространения оружия массового уничтожения продолжают накапливаться серьезные препятствия. В их числе он назвал отсутствие прогресса в ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, а также односторонний выход США из СВПД в нарушение резолюции 2231 Совбеза ООН, несмотря на выполнение Ираном своих обязательств.
Негативные тенденции в деятельности ОЗХО
Лавров считает, что Запад стремится превратить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в средство наказания неугодных правительств.
"Негативные тенденции нагнетаются в деятельности ОЗХО, техсекретариат которой Запад пытается превратить в инструмент наказания неугодных правительств, что рискует подорвать независимый профессиональный статус этой структуры и универсальный характер Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), а также исключительные прерогативы Совета Безопасности ООН", - сказал глава МИД РФ.
Борьба с киберпреступностью
Москва уверена в необходимости разработки конвенции по борьбе с киберпреступностью. Лавров отметил, что "в последние пару лет резко обострилась полемика о злоупотреблениях в киберпространстве".
Он напомнил, что Москва еще 20 лет назад инициировала в ООН обсуждение вопросов обеспечения международной информационной безопасности. "На фоне последних событий еще большую актуальность приобретает выработка под эгидой ООН глобальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, включая принципы неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, уважения государственного суверенитета. Проект такой резолюции мы намерены внести в Первом комитете Генассамблеи", - сказал министр.
Палестино-израильский вопрос
Лавров предостерег страны, участвующие в решении палестино-израильского вопроса, от попыток монополизации процесса урегулирования этого конфликта.
"При всей сложности ситуации в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии недопустимо игнорировать застарелую палестинскую проблему. Ее справедливое решение крайне важно для оздоровления ситуации во всем ближневосточном регионе", - отметил глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул необходимость объединения усилий мирового сообщества "в интересах возобновления переговоров на основе резолюций ООН и арабской мирной инициативы".
Экономическое взаимодействие с Евразией
Россия продвигает "философию неделимости экономического развития", которая заложена в выдвинутую президентом Владимиром Путиным инициативу Большого евразийского партнерства. По словам Лаврова, "этот масштабный проект открыт для всех государств Азии и Европы".
Последовательная реализация этого проекта могла бы способствовать формированию пространства широкой экономической кооперации в Евразии, считает глава российского внешнеполитического ведомства.
Призыв отказаться от принципа диктата
Лавров заявил, что мировому сообществу необходимо отказаться от методов решения проблем, характерных для колониальной эпохи, а многочисленные проблемы современности можно решать на основе равноправия и взаимного уважения.
"Диктат и принуждение, характерные для колониальной эпохи, следует навсегда направить в архив, а лучше - на свалку истории", - сказал он.
Лавров призвал мировое сообщество оставаться на уровне "высоких целей и принципов Устава ООН и обязательств отцов-основателей" ради будущих поколений.