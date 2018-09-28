{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
11 карточек

О чем говорил Сергей Лавров на Генассамблее ООН

© Александр Щербак/ТАСС
Основные тезисы выступления главы МИД РФ — в материале ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он затронул темы кризиса на Украине, борьбы с героизацией нацизма, помощи Сирии и другие.

Призыв к реализации минских договоренностей

1

Лавров призвал к полной и последовательной реализации минских договоренностей. Он назвал одним из главных факторов затянувшегося внутриукраинского конфликта "рост радикал-национализма и неофашизма на Украине, где героями объявлены преступники, воевавшие под знаменами СС".

Он также заявил о поддержке деятельности Миссии ОБСЕ на Украине и готовности Москвы придать ее наблюдателям охрану ООН. 

Борьба с героизацией нацизма

2

Лавров призвал поддержать проект резолюции ГА ООН о недопустимости героизации нацистов. 

"К сожалению, сегодня в целом ряде государств не просто ослабла вакцина от заразы нацизма, но и ширится кампания переписывания истории, обеления военных преступников и их пособников", - сказал он.

Глава МИД РФ также назвал кощунственной "борьбу с памятниками освободителям Европы" в некоторых странах.

Косовская проблема

3

Россия поддержит решение косовской проблемы, которое будет приемлемо для Сербии, и призывает Белград и Приштину к диалогу в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН. 

Лавров обратил внимание на то, что "достигнутые при посредничестве ЕС договоренности между Белградом и Приштиной не выполняются". В частности, по его словам, в Косове "санкционированное СБ ООН международное военное присутствие трансформируется в американскую базу, создаются косовские вооруженные силы".

Поощрение позитивной динамики на Корейском полуострове

4

Лавров заявил о необходимости поощрять по линии Совбеза ООН реализацию договоренностей в рамках процесса сближения между Пхеньяном и Сеулом.

Он также подтвердил готовность России продолжить работу "над скорейшим запуском многостороннего процесса, нацеленного на создание прочного механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии".

Оказание помощи Сирии

5

Лавров заявил, что восстановление инфраструктуры и возвращение беженцев должны стать приоритетом деятельности ООН в Сирии. Приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должна стать помощь в решении этих задач "без каких-либо двойных стандартов".

Глава МИД РФ предупредил "о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия". 

Стремление сохранить ядерную сделку с Ираном

6

Россия будет делать все, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. 

Лавров при этом отметил, что на пути нераспространения оружия массового уничтожения продолжают накапливаться серьезные препятствия. В их числе он назвал отсутствие прогресса в ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, а также односторонний выход США из СВПД в нарушение резолюции 2231 Совбеза ООН, несмотря на выполнение Ираном своих обязательств.

Негативные тенденции в деятельности ОЗХО

7

Лавров считает, что Запад стремится превратить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в средство наказания неугодных правительств.

"Негативные тенденции нагнетаются в деятельности ОЗХО, техсекретариат которой Запад пытается превратить в инструмент наказания неугодных правительств, что рискует подорвать независимый профессиональный статус этой структуры и универсальный характер Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), а также исключительные прерогативы Совета Безопасности ООН", - сказал глава МИД РФ.

Борьба с киберпреступностью

8

Москва уверена в необходимости разработки конвенции по борьбе с киберпреступностью. Лавров отметил, что "в последние пару лет резко обострилась полемика о злоупотреблениях в киберпространстве".

Он напомнил, что Москва еще 20 лет назад инициировала в ООН обсуждение вопросов обеспечения международной информационной безопасности. "На фоне последних событий еще большую актуальность приобретает выработка под эгидой ООН глобальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, включая принципы неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, уважения государственного суверенитета. Проект такой резолюции мы намерены внести в Первом комитете Генассамблеи", - сказал министр.

Палестино-израильский вопрос

9

Лавров предостерег страны, участвующие в решении палестино-израильского вопроса, от попыток монополизации процесса урегулирования этого конфликта.

"При всей сложности ситуации в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии недопустимо игнорировать застарелую палестинскую проблему. Ее справедливое решение крайне важно для оздоровления ситуации во всем ближневосточном регионе", - отметил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул необходимость объединения усилий мирового сообщества "в интересах возобновления переговоров на основе резолюций ООН и арабской мирной инициативы".

Экономическое взаимодействие с Евразией

10

Россия продвигает "философию неделимости экономического развития", которая заложена в выдвинутую президентом Владимиром Путиным инициативу Большого евразийского партнерства. По словам Лаврова, "этот масштабный проект открыт для всех государств Азии и Европы".

Последовательная реализация этого проекта могла бы способствовать формированию пространства широкой экономической кооперации в Евразии, считает глава российского внешнеполитического ведомства. 

Призыв отказаться от принципа диктата

11

Лавров заявил, что мировому сообществу необходимо отказаться от методов решения проблем, характерных для колониальной эпохи, а многочисленные проблемы современности можно решать на основе равноправия и взаимного уважения.

"Диктат и принуждение, характерные для колониальной эпохи, следует навсегда направить в архив, а лучше - на свалку истории", - сказал он.

Лавров призвал мировое сообщество оставаться на уровне "высоких целей и принципов Устава ООН и обязательств отцов-основателей" ради будущих поколений.

 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГенассамблея ООН - 2018
Генассамблея ООН - 2018
Лавров: сейчас отношения РФ и США наихудшие за все время связей между странами
Читать полностью