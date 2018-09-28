О чем говорил Сергей Лавров на Генассамблее ООН

Лавров призвал поддержать проект резолюции ГА ООН о недопустимости героизации нацистов.

"К сожалению, сегодня в целом ряде государств не просто ослабла вакцина от заразы нацизма, но и ширится кампания переписывания истории, обеления военных преступников и их пособников", - сказал он.

Глава МИД РФ также назвал кощунственной "борьбу с памятниками освободителям Европы" в некоторых странах.