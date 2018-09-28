Лавров: рестрикции в обход СБ ООН - незаконны и неэффективны

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Односторонние рестрикции, вводимые без согласия Совета Безопасности ООН, не только незаконны, но и неэффективны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в пятницу на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"За корыстные амбиции узкой группы стран мировому сообществу приходится платить высокую цену, - сказал Лавров. - Пробуксовывают коллективные механизмы реагирования на общие для всех вызовы безопасности".

По его словам, на смену дипломатии, культуре переговоров и компромиссов приходят "диктат, односторонние рестрикции, вводимые без согласия СБ ООН и носящие экстерриториальный характер". "Подобные меры, охватывающие уже десятки стран, не только незаконны, но и неэффективны. Это подтверждает, в частности, более чем полувековая блокада Кубы со стороны США, осуждаемая всем мировым сообществом", - подчеркнул Лавров.

"Но история опять ничему не учит. Желающих выносить приговоры без суда и следствия не убавляется, - обратил внимание министр. - Сегодня некоторым западным коллегам для предъявления кому-либо вины достаточно утверждений в духе пресловутого highly likely ("хайли лайкли", в переводе с английского языка означает "с большой долей вероятности" - прим. ТАСС). Мы это уже проходили".

"Хорошо помним, сколько раз фальшивые предлоги использовались для оправдания интервенций и развязывания войн, как это было в Югославии в 1999 году, в Ираке в 2003 году, в Ливии в 2011 году", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что мировому сообществу необходимо отказаться от методов решения проблем, характерных для колониальной эпохи.

"Надо вспомнить искусство договариваться. Только на основе равноправия и взаимного уважения можно решать многочисленные проблемы современности. Диктат и принуждение, характерные для колониальной эпохи, следует навсегда направить в архив, а лучше - на свалку истории", - сказал он.

Лавров призвал мировое сообщество оставаться на уровне "высоких целей и принципов Устава ООН и обязательств отцов- основателей" ради будущих поколений.