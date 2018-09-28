Лавров: оказание помощи Сирии без двойных стандартов должно стать приоритетом ООН

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Восстановление инфраструктуры и возвращение беженцев должны стать приоритетом деятельности ООН в Сирии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"На повестке дня восстановление разрушенной [в Сирии] инфраструктуры в интересах скорейшего возвращения на родину миллионов беженцев, - отметил он. - Приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должна стать помощь в решении этих задач в интересах всех сирийцев без каких-либо двойных стандартов".

"Инициированный Россией, Ираном и Турцией Конгресс сирийского национального диалога в Сочи в январе этого года создал условия для политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН, - продолжил Лавров. - Именно на этой основе сейчас формируется межсирийский конституционный комитет в Женеве".

Глава МИД РФ предупредил "о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия". "Конфликту в Сирии уже семь лет, - напомнил он. - Неудавшаяся попытка смены режима извне с опорой на экстремистов чуть было не привела к распаду страны и возникновению на ее месте террористического халифата. Энергичные действия России в ответ на просьбу правительства Сирии, подкрепленные дипломатическими шагами в рамках астанинского процесса, помогли предотвратить этот губительный сценарий".