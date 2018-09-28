Лавров: РФ призывает поддержать проект резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Москва призывает поддержать проект резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН о недопустимости героизации нацистов.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в пятницу на 73-й сессии ГА ООН.

"К сожалению, сегодня в целом ряде государств не просто ослабла вакцина от заразы нацизма, но и ширится кампания переписывания истории, обеления военных преступников и их пособников. Считаем кощунственной развязанную в ряде стран борьбу с памятниками освободителям Европы. Призываем поддержать проект резолюции Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацистов", - сказал глава МИД РФ.

Проект резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма и противодействия современным формам расизма, расовой дискриминации и ксенофобии принимается Генассамблеей на ежегодной основе. Третий комитет ГА в ноябре 2017 года большинством голосов принял внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик, отклонив призыв Соединенных Штатов существенно изменить текст документа.

Против принятия резолюции, как и в 2016 году, высказались всего две страны - США и Украина. При этом ее поддержали 125 государств, в том числе Белоруссия, Венесуэла, Египет, Индия, Казахстан, КНДР, Куба, Сербия, Сирия и ЮАР. Еще 51 страна воздержалась, в том числе члены Евросоюза, Австралия, Грузия и Турция. Соавторами документа стали более 50 стран.