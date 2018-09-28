Лавров: Россия поддержит решение косовской проблемы, которое будет приемлемо для Сербии

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия поддержит решение косовской проблемы, которое будет приемлемо для Сербии, и призывает Белград и Приштину к диалогу в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Россия призывает стороны к диалогу в соответствии с принципами резолюции 1244 СБ ООН и поддержит такое решение, которое будет приемлемо для Сербии", - отметил он.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что "достигнутые при посредничестве ЕС договоренности между Белградом и Приштиной не выполняются". В частности, по его словам, в Косово "санкционированное СБ ООН международное военное присутствие трансформируется в американскую базу, создаются косовские вооруженные силы".

"В целом мы выступаем за то, чтобы не делать Балканы в очередной раз ареной противоборства, не объявлять их чьей-либо вотчиной, не ставить народы балканских стран перед ложным выбором, избегать появления в регионе новых разделительных линий", - подчеркнул Лавров.