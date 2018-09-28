Лавров: необходимо поощрять по линии СБ ООН позитивную динамику на Корейском полуострове

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Реализацию договоренностей в рамках процесса сближения между Пхеньяном и Сеулом необходимо поощрять по линии Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Приветствуем положительную динамику ситуации вокруг Корейского полуострова, которая развивается в русле логики российско-китайской дорожной карты, - отметил он. - Важно поощрять этот процесс на основе дальнейших шагов сторон навстречу друг другу и через стимулирование по линии Совета Безопасности ООН практической реализации важных договоренностей между Пхеньяном и Сеулом".

Лавров подтвердил готовность России продолжить работу "над скорейшим запуском многостороннего процесса, нацеленного на создание прочного механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии".