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Лавров: необходимо поощрять по линии СБ ООН позитивную динамику на Корейском полуострове

Министр иностранных дел отметил, что Россия готова продолжить работу над запуском многостороннего процесса, нацеленного на укрепление мира и безопасности в Северо-Восточной Азии

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Реализацию договоренностей в рамках процесса сближения между Пхеньяном и Сеулом необходимо поощрять по линии Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Приветствуем положительную динамику ситуации вокруг Корейского полуострова, которая развивается в русле логики российско-китайской дорожной карты, - отметил он. - Важно поощрять этот процесс на основе дальнейших шагов сторон навстречу друг другу и через стимулирование по линии Совета Безопасности ООН практической реализации важных договоренностей между Пхеньяном и Сеулом".

Лавров подтвердил готовность России продолжить работу "над скорейшим запуском многостороннего процесса, нацеленного на создание прочного механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяГенассамблея ООН - 2018
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