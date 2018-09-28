Лавров: Россия будет делать все, чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия будет делать все, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

"К сожалению, на этом пути [нераспространения оружия массового уничтожения] продолжают накапливаться серьезные препятствия. На отсутствие прогресса в ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, наложился односторонний выход США из СВПД в нарушение резолюции 2231 [Совбеза ООН] - и при том, что Иран полностью выполняет свои обязательства. Мы будем делать все, чтобы сохранить одобренную сделку", - сказал он.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из СВПД и остаются привержены договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.