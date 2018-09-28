Лавров: Запад хочет сделать ОЗХО инструментом для наказания неугодных правительств

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Запад стремится превратить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в средство наказания неугодных правительств. С такой позицией выступил в пятницу на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

О чем говорил Сергей Лавров на Генассамблее ООН

"Негативные тенденции нагнетаются в деятельности ОЗХО, техсекретариат которой Запад пытается превратить в инструмент наказания неугодных правительств, что рискует подорвать независимый профессиональный статус этой структуры и универсальный характер Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), а также исключительные прерогативы Совета Безопасности ООН", - сказал глава МИД РФ.

27 июня 2018 года на специальной сессии Конференции стран - участниц КЗХО было рассмотрено предложение Великобритании о расширении мандата ОЗХО. В ходе голосования проект поддержали 82 страны, 24 проголосовали против. Таким образом, Организации было дано право устанавливать виновных в применении отравляющих веществ (ранее это могли делать только международные суды и СБ ООН). Изменения в мандат вступят в силу после следующей сессии конференции, которая намечена на ноябрь 2018 года.

МИД РФ заявил, что Россия не признает права ОЗХО определять виновных в применении химического оружия и сомневается в возможности сохранить ОЗХО и КЗХО после принятия такого решения.