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Генассамблея ООН - 2018
Обновлено 

Лавров призвал начать разработку конвенции по борьбе с киберпреступностью

Россия внесет на ГА ООН проект резолюции по правилам поведения в киберпространстве, отметил министр

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Москва считает необходимым разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью.

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Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Он отметил, что "в последние пару лет резко обострилась полемика о злоупотреблениях в киберпространстве". Глава МИД РФ напомнил, что Москва еще 20 лет назад инициировала в ООН обсуждение вопросов обеспечения международной информационной безопасности.

"На фоне последних событий еще большую актуальность приобретает выработка под эгидой ООН глобальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, включая принципы неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, уважения государственного суверенитета. Проект такой резолюции мы намерены внести в Первом комитете Генассамблеи", - сказал министр.

"Считаем также важным начать разработку конвенции по борьбе с киберпреступностью, предусмотрев соответствующие дискуссии в Третьем комитете", - подчеркнул Лавров. 

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