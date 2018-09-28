Лавров предостерег от односторонних подходов в решении палестино-израильской проблемы

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег страны, участвующие в решении палестино-израильского вопроса, от попыток монополизации процесса урегулирования этого конфликта. Об этом он заявил, выступая в пятницу на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

О чем говорил Сергей Лавров на Генассамблее ООН

"При всей сложности ситуации в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии недопустимо игнорировать застарелую палестинскую проблему. Ее справедливое решение крайне важно для оздоровления ситуации во всем ближневосточном регионе, - отметил глава МИД РФ. - Хотел бы предостеречь от односторонних подходов и попыток монополизировать процесс урегулирования".

Лавров подчеркнул необходимость объединения усилий мирового сообщества "в интересах возобновления переговоров на основе резолюций ООН и арабской мирной инициативы".

"Продолжим всемерно этому [переговорам на основе резолюций ООН] способствовать, в том числе в формате ближневосточного "квартета" (Россия, ООН, ЕС и США) и совместно с Лигой арабских государств (ЛАГ) и Организацией исламского сотрудничества (ОИС)",- добавил глава российского внешнеполитического ведомства. - Взаимоприемлемые договоренности должны обеспечить мирное и безопасное сосуществование двух государств - Израиля и Палестины".

Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта были прерваны в апреле 2014 года после девяти месяцев безуспешных попыток сближения позиций израильтян и палестинцев. В предыдущий раз мирный процесс также закончился провалом в 2010 году.