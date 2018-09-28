Лавров считает, что существует высокая вероятность сохранения иранской ядерной сделки

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Существуют хорошие возможности сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, из которого вышли США. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я вижу достаточно хорошие возможности [сохранить действие СВПД], если только не будут наши европейские коллеги ссылаться на то, что их компании не хотят работать в Иране, поэтому ничего не получится", - отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что РФ совместно с европейскими странами продолжает работать над тем, чтобы снизить негативный эффект от введения американцами антииранских санкций и над обеспечением Ирану экономических выгод, которые государство должно получить в соответствии с СВПД.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации договоренностей, и Вашингтон отменил рестрикции.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал вернуть не только старые, но и ввести новые санкции, а также заявил, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД, но при этом выдвинул Ирану фактически заведомо невыполнимые условия. В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять.