{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН - 2018
Обновлено 

Лавров считает, что существует высокая вероятность сохранения иранской ядерной сделки

Министр иностранных дел РФ заявил, что для этого "европейские коллеги должны перестать ссылаться на то, что их компании не хотят работать в Иране"

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Существуют хорошие возможности сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, из которого вышли США. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На эту тему
О чем говорил Сергей Лавров на Генассамблее ООН

"Я вижу достаточно хорошие возможности [сохранить действие СВПД], если только не будут наши европейские коллеги ссылаться на то, что их компании не хотят работать в Иране, поэтому ничего не получится", - отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что РФ совместно с европейскими странами продолжает работать над тем, чтобы снизить негативный эффект от введения американцами антииранских санкций и над обеспечением Ирану экономических выгод, которые государство должно получить в соответствии с СВПД.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации договоренностей, и Вашингтон отменил рестрикции.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал вернуть не только старые, но и ввести новые санкции, а также заявил, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД, но при этом выдвинул Ирану фактически заведомо невыполнимые условия. В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияГенассамблея ООН - 2018
Генассамблея ООН - 2018
Лавров: сейчас отношения РФ и США наихудшие за все время связей между странами
Читать полностью