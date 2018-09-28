Лавров заявил, что Иран успешно помогает бороться с террористами в Сирии

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Иран эффективно оказывает помощь в борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Иран помогает по приглашению сирийского правительства сохранять ему свою государственность и бороться с терроризмом. То, что Иран помогает эффективно решать антитеррористические задачи, я могу подтвердить", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что РФ, в отличие от США, никогда не видела в Иране террористическую угрозу, "в том числе в тяжелые для России времена, когда на Северном Кавказе работал террористический интернационал".

Он также отметил, что попытки запереть Иран в собственных границах наивны.

По его словам, "надеяться на то, что можно запереть иранцев в клетке, собственных границах, очень наивно". "Выход в другом - чтобы начинать противоречия обсуждать", - добавил министр.

Формирование альянса против Ирана на Ближнем Востоке не добавит стабильности в регионе, считает Лавров.

"Наверное, на каком-то этапе будет необходимо, чтобы все заинтересованные стороны сели за стол переговоров. А когда и если собирают единомышленников, в том числе по критерию негативного отношения к Ирану, то это не будет добавлять стабильности", - сказал он.

"Надо встречаться с участием Ирана, за что мы выступаем очень давно. У нас есть концепция о безопасности в Персидском заливе с участием стран залива, Ирана, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества, ООН, США, ЕС, России и Китая", - добавил Лавров.