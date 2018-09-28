Лавров: РФ не согласна с искусственными сроками по созданию конституционного комитета САР

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия не согласна с попыткой западных стран установить искусственные сроки создания сирийского конституционного комитета. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Впервые, и от имени правительства, и оппозиции, все сирийцы готовы работать на основе 12 принципов, которые сформулировал спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, до сочинского конгресса ему не удавалось заручиться поддержкой правительства и оппозиции по соблюдению этих 12 принципов, - сказал глава МИД РФ. - И в той же декларации принято решение о создании конституционного комитета, в котором сами сирийцы будут определять, как они хотят видеть конституционное устройство своей страны".

По словам Лаврова, сейчас формируется этот самый конституционный комитет, причем первыми своих делегатов в этот орган направил президент Сирии Башар Асад. "Несколько месяцев потребовалось оппозиции, чтобы свои списки составить. Сейчас идет речь о том, чтобы дополнить список участников конституционного комитета представителями гражданского общества", - отметил министр.

Спешка не поможет

"Здесь очень важно не пороть горячку, а подойти самым тщательным образом к той части комитета, которую будет представлять гражданское общество. Эта часть должна быть приемлема и правительству, и оппозиции", - подчеркнул Лавров.

Вместе с тем, обратил внимание глава российской дипломатии, "к сожалению, так называемая малая группа по Сирии - четыре западных страны, три арабских - приняли заявление, которое требует немедленного начла работы конституционного комитета".

"Мы знаем, что давление в этом направлении оказывается на Мистуру, которого пытаются заставить объявить, что комитет, я [Мистура] его создаю и будет в таком-то составе, это будет большой ошибкой. Это давление направлено на то, чтобы перечеркнуть все то, что было достигнуто в рамках астанинского процесса и попытаться опять вести дело к тому, чтобы не самим сирийцам решать, в какой стране они будут жить, а чтобы схему, согласованную внешними силами, навязывать в очередной раз этой многострадальной стране. Такие подходы наблюдаются сплошь и рядом", - указал министр.

По словам главы МИД РФ, почти любой другой существующий конфликт на Ближнем и Среднем Востоке может быть хорошим примером, когда внешние игроки предлагают свое видение, как этим людям стоить жить в той или иной стране, но ни разу такие попытки не приносили стабильность в нормализации обстановки в соответствующем государстве.

"Будем наставить на том, чтобы не торопиться, конечно, бесконечно затягивать нельзя. Но здесь важнее качество состава конституционного комитета, а не некий искусственно придуманный срок, - подчеркнул Лавров. - Мы ни в одном конфликте каких-то искусственных сроков не видим, никто их не требует. Здесь надо руководствоваться тем, что нам надо помогать сирийцам, а не диктовать им, что и как делать".

История вопроса

С целью активизации политического процесса в Сирии, продолжал он, США, Великобритания, Франция, Германия, Египет, Саудовская Аравия и Иордания выступили в четверг с заявлением, в котором содержится призыв к спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре созвать конституционный комитет для составления проекта конституции Сирии и отчитаться о прогрессе перед Советом Безопасности ООН не позднее 31 октября.