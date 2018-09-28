Россия завершает подготовку исков в суды США по ситуации с дипсобственностью

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Москва завершает подготовку исков в американские суды по ситуации с российской дипсобственностью. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

О чем говорил Сергей Лавров на Генассамблее ООН

"Мы завершаем подготовку иска в американские суды. Мы наняли юристов, и мы хотим начать с американских судов. Мы понимаем, что это будет непростой путь, но одновременно мы готовы к внесудебному решению на взаимной основе, если США все-таки сочтут возможным вернуться к выполнению своих международных обязательств", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос ТАСС.

Лавров отметил, что на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем вопрос о ситуации с российской дипсобственностью не поднимался. "Мы эту тему не затрагивали, потому что вопрос уже был решен и соответствующая информация включена в доклад, который будет рассматриваться на этой сессии. Вопрос обсуждался на заседаниях Комитета по сношениям со страной пребывания, где зафиксирована правомерность нашей позиции", - сказал он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил в интервью ТАСС, что Москва добилась включения сведений о беззаконии США в отношении российской дипсобственности в доклад генерального секретаря ООН, который будет представлен в октябре.

Ситуация с дипсобственностью

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).

5 сентября 2017 года на пресс-конференции в китайском городе Сямэнь по итогам саммита БРИКС Путин поручил Министерству иностранных дел РФ обратиться в американский суд по поводу изъятия российской дипсобственности.