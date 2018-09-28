Лавров: поставки российских зенитных ракетных систем С-300 Сирии уже начались

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Сирию. Об этом сообщил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Как сказал президент Путин, меры, которые мы будем принимать, будут направлены на то, чтобы гарантировать 100%-ную безопасность наших военных, нашего контингента в Сирии, и мы их осуществим", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что российское военное ведомство представило зарубежным партнерам и международному сообществу полную картину случившегося и исчерпывающие комментарии относительно этой трагедии.

"Российские ЗРК С-300 уже начали поступать в Сирию, - заявил он. - Как сказал президент РФ Владимир Путин, это началось сразу после инцидента (со сбитым у берегов Сирии российским самолетом Ил-20 - прим. ТАСС)".

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24 сентября Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийской армии С-300 для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих.

С-300 способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии обеспечения малозаметности "стелс", баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.