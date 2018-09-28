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Генассамблея ООН - 2018

Замглавы МИД РФ обсудил с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Сирию и Йемен

Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего взаимодействия в области координации чрезвычайной гуманитарной помощи

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН встречу с заместителем генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Марком Лоукоком. Об этом в пятницу сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в области координации чрезвычайной гуманитарной помощи. Значительная часть диалога была посвящена возможностям выправления гуманитарной ситуации в Сирии и Йемене", - сообщили в МИД РФ.

Теги
СирияЙеменРоссияВершинин, Сергей ВасильевичГенассамблея ООН - 2018
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