Замглавы МИД РФ обсудил с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Сирию и Йемен

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН встречу с заместителем генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Марком Лоукоком. Об этом в пятницу сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в области координации чрезвычайной гуманитарной помощи. Значительная часть диалога была посвящена возможностям выправления гуманитарной ситуации в Сирии и Йемене", - сообщили в МИД РФ.