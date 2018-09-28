Лавров заявил, что Россия не видела никаких новых проектов по миссии ООН в Донбассе

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия не видела никаких новых резолюций по миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщил на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Есть минские договоренности и есть предложения на столе Совета Безопасности ООН в виде проекта резолюции, которые Россия внесла. Каких-либо других резолюций никто не видел. Ну, в своем кругу можно написать что угодно, но пока я не увижу этих текстов, я не хочу их комментировать".

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает на размещении миссии ООН прежде всего на границе Украины с РФ.